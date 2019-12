Reggina, piacevole sorpresa al Sant’Agata: ‘Benny’ Carbone in visita al centro sportivo

6 Dicembre 2019 14:07

Reggina, Benito Carbone questa mattina ha assistito all’allenamento: le foto della visita dell’ex calciatore amaranto al centro sportivo Sant’Agata

Una piacevole presenza è stata avvistata questa mattina al centro sportivo Sant’Agata. Benito Carbone, ex attaccante della Reggina, oggi ha assistito all’allenamento (a porte chiuse) della squadra di mister Domenico Toscano. Occhi attenti e grandi sorrisi per un personaggio ancora amato dal popolo amaranto, che da vicino ha osservato i calciatori preparare tatticamente la sfida di domenica contro la Viterbese. “Felice di rivedervi”, ha scritto sui social il giovane allenatore, molto amico con il vice Michele Napoli e con lo stesso Toscano, coetaneo (entrambi sono nati a Reggio nel 1971) e compagno di squadra alla Reggina per sei mesi nella stagione ’90/’91.

Per i reggini è ancora ‘Benny’ Carbone

Nato a Reggio Calabria e cresciuto nelle giovanili del Torino, Benito Carbone fa ritorno in prestito nella sua città nella stagione 1990/1991. E’ qui che il calciatore tifoso amaranto in Serie B colleziona 31 presenze e 5 reti. L’allenatore all’epoca era Aldo Cerantola, sostituito a poche giornate dalla conclusione da Ciccio Graziani, che non riuscì ad evitare la retrocessione. Un campionato difficile e sfortunato, che nonostante ciò lo ha fatto crescere caratterialmente e lo ha legato indissolubilmente a questi colori.

