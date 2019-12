Reggina, siparietto Poli-Napolitano: due ex bandiere amaranto a confronto

4 Dicembre 2019 11:11

Simpatico siparietto tra Maurizio Poli e Ugo Napolitano durante la trasmissione sulla Reggina

La Reggina è reduce dal netto successo contro il Teramo, gli amaranto adesso si preparano per la sfida contro la Viterbese. Continua l’appuntamento con la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’, ospiti interessanti. Collegamento telefonico con lo storico ex Maurizio Poli: “speravo in un cammino importante della Reggina, Toscano sta facendo un grande lavoro, ci sono le possibilità per continuare così. Ho fatto pochi gol ma importanti. Noi non eravamo partiti per vincere in campionato, l’anno prima avevamo perso i playoff e rappresentava uno stimolo per noi. Questa squadra soffre poco e segna tanti gol”.

Poi il siparietto con Ugo Napolitano, altro importante ex amaranto, collegamento doppio: “Maurizio sei il numero uno, altro che Giacchetta il vero capitano sei tu, poche parole e tanti fatti. Seguo sempre la Reggina, solo il Bari mi fa paura per il resto non dovrebbero esserci problemi. C’è un grande entusiasmo, Reggio merita altre categorie. Reggio è sempre nel mio cuore”.

