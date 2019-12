Reggina, seduta “speciale”: domenica gli amaranto si allenano al Granillo [INFO]

20 Dicembre 2019 10:19

Allenamento ‘eccezionale’ al Granillo per la Reggina, che incontra i propri tifosi domenica mattina in sostituzione della gara che non si disputerà

“La Reggina comunica che l’allenamento di venerdì 21 dicembre si svolgerà a porte chiuse. I tifosi amaranto potranno invece assistere alla seduta di domenica 22 dicembre alle ore 10.30 presso lo stadio “Oreste Granillo”. Sarà possibile accedere all’impianto dalla Tribuna Ovest.

Dopo la pausa natalizia, la squadra si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata giovedì 2 gennaio”.

Questa la breve nota, apparsa da pochi minuti sul sito ufficiale della Reggina, che comunica l’allenamento della domenica eccezionalmente al Granillo. Non si disputerà il prossimo turno, per i fatti ben noti degli ultimi giorni, ma la società ha comunque optato per far incontrare squadra e tifosi allo stadio. Appuntamento domenica 22 alle 10.30 dunque.

