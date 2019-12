Reggina, Rossi: “Vi racconto la trattativa che mi ha portato qui, c’è un bel ricordo che ha fatto la differenza”

6 Dicembre 2019 15:37

Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, una delle colonne portanti di questa Reggina: l’esperto difensore amaranto Marco Rossi

E’ stato uno dei super nuovi acquisti estivi della Reggina. Uno tra i più esperti e con tante categorie importanti alle spalle. Ha sfidato Ibrahimovic e non solo. Marco Rossi è tra le colonne portanti degli amaranto, come dimostrano le sue prestazioni ed il fatto che sia tra i più utilizzati da mister Toscano. Il difensore del club dello Stretto ha parlato ai microfoni di Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole.

“Vogliamo continuare e non fermarci. Stiamo vincendo sempre, mai sazi e ci sono altri dettagli da migliorare. Non possiamo pensare che il campionato sia finito, ci sono altre 2 gare al giro di boa e un girone di ritorno tutto da giocare. È assodato che, dopo il mercato, sarà un torneo differente. E noi dobbiamo continuare con la stessa mentalità, perché dare per scontato la nostra vittoria sarebbe un grave errore“.

“Pensiamo gara dopo gara, chiaramente vogliamo prenderci i 9 punti in palio. Cercheremo di ottenere il massimo e goderci le feste, per poi tornare alla ripresa con maggiore entusiasmo. Stiamo preparando la gara con massima attenzione, non possiamo mollare di un centimetro perché siamo obbligati a vincere”.

“La trattativa per venire a Reggio? Ero in vacanza e il mio procuratore mi ha contattato per il trasferimento. Ero a conoscenza del progetto e del grosso calore dell’ambiente. Ricordando quando venni con il Parma al Granillo. Nuova Zelanda? Fu un’avventura positiva, ammirando posti bellissimi. Ho militato nel Wellington Phoenix, l’unica squadra neozelandese che partecipava al campionato australiano”.

