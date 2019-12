Reggina, Rivas ‘spacca’ le partite: indicazioni sul futuro del calciatore

17 Dicembre 2019 10:50

La Reggina non si ferma, indicazioni da parte del calciatore amaranto Rivas

Undicesima vittoria consecutiva per la Reggina, continua a volare la squadra di Mimmo Toscano, successo nel finale contro la Sicula Leonzio. Ospite della trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ il calciatore amaranto Rivas. Sulle occasioni contro la Sicula Leonzio: “ho pensato di calciare, peccato che non ho fatto gol, l’importante è aver vinto”. Sulla trattativa della Reggina: “mi ha chiamato il procuratore, ho subito accettato, ho trovato un importante gruppo, la Reggina mi ha portato fortuna anche per la Nazionale”. Sul ruolo: “ho sempre giocato mezz’ala sinistra ma posso giocare anche trequartista ed esterno d’attacco, mi piacciono tanto Guarin e Di Maria. La Reggina in Honduras è molto conosciuta”. Sul futuro con il cartellino di proprietà dell’Inter: “sono stato a Brescia e Terni, ho imparato tante cose, quest’anno ho trovato l’ambiente giusto. Mi trovo bene Reggio, intanto proviamo a vincere in campo e poi vedremo per il futuro. Devo migliorare in fase realizzativa”.

