Reggina, riepilogo di un anno speciale: a gennaio 2019 si intravedeva la luce in fondo al tunnel [FOTO]

28 Dicembre 2019 16:07

Reggina, un mese in una foto: la società amaranto ricorda gennaio 2019 con la firma del presidente Luca Gallo, è l’inizio di una nuova era

“Gennaio, la firma del presidente”. E’ l’episodio chiave di inizio 2019, la Reggina sui propri canali social ripercorre un anno che ormai sta per tramontare. Il ricordo più significativo, un momento storico per la squadra e la città, stremata da diversi campionati vissuti con l’ansia del fallimento. Sul profilo Instagram si legge così: “il 2019 passerà alla storia come l’anno di Luca Gallo. La luce in fondo al tunnel, senza dubbio, ma anche l’alba di una nuova era? Tanto è stato fatto, altrettanto se ne farà. Alle ore 12:16 di giovedì 10 gennaio 2019 il primo tifoso amaranto appone la firma sul contratto che sancisce il passaggio di consegne”. Da quella data sono passati soltanto dodici mesi, ma nel concreto è cambiato tutto. La Reggina è diventata la squadra dei record, la compagine più temuta fra tutte in Serie C, ed i tifosi hanno finalmente ricominciato a sognare traguardi più ambiziosi. La strada da percorrere è ancora lunga, i segnali sono però molto positivi, il cuore amaranto ha ripreso a pulsare.

