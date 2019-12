Reggina, ricordi Bendtner? Il Copenaghen lo svincola, a gennaio si libera a zero

17 Dicembre 2019 15:49

Reggina, Bendtner è stato a lungo un obiettivo amaranto, adesso il danese è stato bocciato dal Copenaghen

In estate è stato un grande obiettivo di mercato per la Reggina, poi il rifiuto a vestire la maglia amaranto e l’esperienza al Copenaghen che però non è stata felice. Stiamo parlando di Nicklas Bendtner, ex Juventus ad un passo nei mesi scorsi al ritorno in Italia. La Reggina ha costruito una squadra veramente impressionante che poi è stata puntellata anche nel corso del tempo con l’arrivo di altri calciatori, è stata lunga la ricerca al nuovo attaccante in estate, un nome internazionale ed in grado di entusiasmare la piazza. L’idenkit giusto sembrava portare proprio a Bendtner, il presidente Gallo durante la presentazione aveva annunciato l’arrivo di un attaccante straniero e tutti gli indizi portavano all’ex Juventus. Il danese però alla fine ha deciso di rifiutare la destinazione, poi ha invece accettato il Copenaghen. Bendtner si è presentato nella nuova avventura in condizioni fisiche imbarazzanti che non sono migliorate nemmeno nel corso del tempo. Adesso il Copenaghen ha deciso di non rinnovare il contratto, a gennaio Bendtner sarà nuovamente libero. E la Reggina ha scelto poi Denis. Per fortuna…

