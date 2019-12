Reggina, riapre la campagna abbonamenti: tutte le informazioni utili e i dettagli

13 Dicembre 2019 17:48

Riapre la campagna abbonamenti della Reggina. Tutte le informazioni utili per sottoscrivere la tessera per la seconda parte di stagione

La Reggina vola in campionato e la società ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per permettere così ai tifosi che ancora non hanno sottoscritto una tessera di farlo per la seconda parte di stagione. Tante le opzioni messe a disposizione dal club per i sostenitori. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale.

Questa vita la dedico a te. Torna il claim, torna la campagna abbonamenti. In tanti ci avete chiesto su un’eventuale riapertura. Altrettanti ne avete fatta espressa richiesta. Lo annunciamo così, come siamo soliti fare.

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che, a partire da lunedì 16 dicembre 2019, sarà possibile sottoscrivere la tessera di abbonamento per assistere alle gare interne della squadra amaranto. Basterà recarsi presso la biglietteria ufficiale di Piazza Duomo muniti di documento d’identità. Il termine ultimo è fissato per mercoledì 22 gennaio 2020.

I prezzi comprensivi di costo prevendita:

SETTORE INTERO UNDER 14 OVER 70 DONNE TRIBUNA SUD € 61,50 € 31,50 € 46,50 € 46,50 TRIBUNA EST € 101,50 € 41,50 € 71,50 € 71,50 TRIBUNA OVEST € 161,50 € 71,50 € 110,50 € 110,50 SOSTENITORI (VIP) € 376,50 € 191,50 € 331,50 € 331,50

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 21.

