Reggina, il report dell’allenamento: la seduta mattutina, assenti in 5 [FOTO]

18 Dicembre 2019 14:43

La Reggina si prepara per la sfida contro il Francavilla, la situazione nel dettaglio dall’ultimo allenamento

La Reggina non ha intenzione di fermarsi, la squadra di Mimmo Toscano è reduce dal successo contro la Sicula Leonzio. Vittoria all’ultimo respiro dopo l’iniziale svantaggio su calcio di rigore, gli amaranto hanno avuto la forza di ribaltare tutto prima con Denis e poi con Reginaldo. De Rose e compagni stanno disputando una stagione incredibile, sono ancora imbattuti in campionato, in casa hanno sempre vinto e domenica hanno totalizzato l’undicesima vittoria consecutiva.

La squadra adesso è al lavoro per preparare la sfida contro la Virtus Francavilla, su cui ancora regna incertezza dopo lo sciopero annunciato dalla Lega Pro. I calciatori si sono ritrovati in mattinata agli ordini di Mimmo Toscano: ancora assenti Doumbia, De Francesco e Marchi, palestra per Bresciani. Non si sono visti in campo, coi compagni, Bertoncini e Rivas. Presente alla seduta il presidente Gallo.

