Reggina, Reginaldo parla ai tifosi: “Reggio la piazza più calda”, sull’attaccante preferito risponde così…

12 Dicembre 2019 17:29

L’attaccante Reginaldo è ormai un idolo per i tifosi della Reggina, il calciatore risponde alle domande dei tifosi

La Reggina si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Mimmo Toscano è alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva con l’obiettivo di provare ad allungare ulteriormente in classifica. Gli amaranto dovranno vedersela con la Sicula Leonzio, squadra che non sta di certo entusiasmando in campionato ma che non va comunque sottovalutata. La Reggina ha intenzione di aumentare il bottino fino alla pausa natalizia e ha le carte in regola per conquistare altri sei punti contro Sicula Leonzio e Francavilla. Stagione da grande protagonista per l’attaccante Reginaldo che ha convinto tutti con grandi prestazioni ed anche qualche gol. Il calciatore ha risposto su Instagram ad alcune domande dei tifosi della Reggina: “a Reggio mi trovo molto bene”, scrive l’attaccante. “è la piazza più calda in cui ho giocato al livello di Fiorentina e Vasco da Gama”, l’esultanza preferita è il ‘taglia gola’, “proveremo a portare la Reggina in Serie B”. Il mio attaccante preferito? “Corazza”.

