Reggina, le prime parole di Sarao da… calciatore amaranto: novità anche in uscita

28 Dicembre 2019 10:54

La Reggina ha piazzato il colpo Sarao per l’attacco, le indicazioni del futuro calciatore amaranto

Ancora qualche giorno di relax in casa Reggina, la squadra di Mimmo Toscano come tutta la Serie C non è scesa in campo nell’utima giornata, per gli amaranto è saltata la sfida casalinga contro il Francavilla, il prossimo match sarà nuovamente in trasferta contro la Cavese con l’intenzione di proseguire la striscia di vittorie consecutive. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare e nelle ultime ore ha chiuso un primo importante colpo per l’attacco, si tratta di Manuel Sarao, 195 centimetri per 85 kg, un calciatore forte fisicamente in grado di alternarsi con Corazza e Denis. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il diretto interessato ha dato importanti indicazioni: “sarei felicissimo di vestire la maglia amaranto, un’avventura davvero stimolante, però ancora niente di ufficiale. Dovevo venire in estate alla Reggina ma avevo dato la parola al Cesena. Il Granillo è uno stadio importante, ricordo quando venni con il Catanzaro e con il Monopoli. Che attaccante sono? Una prima punta, ma a disposizione dell’allenatore”. Accordo fino al 2021 come conferma anche il ds Taibi, a questo punto potrebbe partire Doumbia.

