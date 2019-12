Reggina, paura nella notte: in fiamme il pulmino dei tifosi in rientro da Teramo, sfiorata la strage [FOTO e VIDEO]

2 Dicembre 2019 16:14

Paura per i tifosi della Reggina, in fiamme il pulmino con alcuni tifosi amaranto dopo la trasferta di Teramo, le foto ed il video

La Reggina non si ferma più, altra vittoria per la squadra amaranto che guida sempre di più la classifica, nell’ultimo match dominio in lungo ed in largo sul campo del Teramo, 0-3 il risultato finale grazie alle reti messe a segno da Reginaldo, Corazza e Loiacono. Nel frattempo paura nella notte al ritorno dalla trasferta di Teramo per alcuni tifosi della Reggina, un pulmino è infatti andato a fuoco. Nel dettaglio una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta alle 2 di notte nell’area di Lamezia Terme sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Il minibus su cui viaggiavano i tifosi della Reggina aveva da poco fatto rifornimento ed era parcheggiato nella piazzola, l’incendio si è in poco tempo propagato all’interno del veicolo coinvolgendo anche un’altra vettura. Immediato l’intervento dei Vigili che hanno evitato l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Una tragedia sfiorata dunque per i tifosi della Reggina reduci dall’entusiasmante successo contro il Teramo. In alto la fotogallery con le immagini, in basso il video.

