Reggina, mister Calabro: cheapeau! Lo stile che distingue l’allenatore della Viterbese rispetto ad altri suoi colleghi

10 Dicembre 2019 17:12

Tanto di cappello al mister della Viterbese, Calabro non ha recriminato per il rigore assegnato nel finale alla Reggina: per molto meno Auteri e Capuano fecero un assurdo teatrino

Alzi la mano chi in diretta dalle tribune dello stadio Granillo non abbia pensato che il rigore fischiato nei minuti finali a Paolucci sia stato un clamoroso regalo prenatalizio dell’arbitro alla Reggina. Avrebbe potuto far discutere il penalty assegnato agli amaranto, se non fosse per alcuni chiari fermo immagine, spuntati poche ore dopo la partita, che confermano chiaramente l’avvenuto (seppur lieve) contatto tra il centrocampista pescarese e il portiere laziale. Applausi all’attentissimo direttore di gara, ma tanto di cappello anche ad Antonio Calabro.

Viterbese: Calabro e un comportamento esemplare

L’allenatore della Viterbese in conferenza stampa infatti ha sorpreso tutti i presenti, non recriminando per niente sulla decisione arbitrale che ha penalizzato i suoi uomini a pochi minuti dal termine. Anzi, ha fatto i complimenti alla squadra dell’amico Domenico Toscano, augurandole di raggiungere al più presto la promozione in serie cadetta: “non è mio costume parlare degli episodi, io valuto solo la prestazione perché è di questo che mi occupo. Tra sei mesi la Reggina sarà in B e se la giocherà anche bene”.

Reggina: quanti invece ti hanno accusato sul nulla

Una reazione da grande signore, apprezzata da tutti, che si distingue in maniera netta da quella avuta in precedenza da altri suoi colleghi. Va ricordato Auteri e il suo show post Reggina-Catanzaro, in cui accusò l’arbitro per un’espulsione esagerata (a detta sua) nei confronti di Martinelli e per un presunto accerchiamento a fine primo tempo. Oppure Scienza, che raccontando del suo passato da calciatore a Reggio tirò fuori accuse fuori luogo. O anche di Capuano, particolarmente teatrale nel commentare le scelte arbitrali prese contro il suo Avellino. Insomma, tutti commenti che lasciano discutere e mettono ancor più in risalto il comportamento sportivo e razionale di Calabro.

Valuta questo articolo