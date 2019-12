Reggina, numeri da corazzata insuperabile: amaranto da record, ma le inseguitrici non mollano. Il punto

4 Dicembre 2019 16:15

Le statistiche incoronano la Reggina come miglior squadra della Serie C: amaranto insuperabili, eppure le concorrenti distano ‘solo’ -7 punti

Ce la farà qualcuno prima o poi a fermare la Reggina? E’ questa la domanda che si pongono un po’ tutte le concorrenti in classifica degli amaranto e la risposta ogni settimana diventa sempre più scontata. Appare impossibile per le avversarie di turno cercare di imporsi contro la banda di mister Domenico Toscano, perfetta in tutti i reparti e spietata sotto tutti i punti di vista. Gli amaranto hanno infatti raggiunto col tempo un livello tale di convinzione, da riuscire a sovrastare gli avversari, oltre che nel risultato, anche sul piano del carattere. La Reggina vince e convince anche nelle gare in cui, almeno sino alla vigilia come nelle trasferte di Teramo e Potenza, sulla carta potrebbe presentarsi qualche insidia. Per il momento è filato sempre tutto liscio, i tifosi reggini sperano si continui così.

Serie C, nessun club nei tre gironi ha gli stessi numeri della Reggina

E’ necessario ribadire il fatto che la Reggina è l’unica compagine ancora imbattuta di tutti e tre i gironi di Serie C. Il merito è senza dubbio di una difesa quasi invalicabile (9 gol subiti dopo 17 giornate, solo il Vicenza con 8 ha fatto meglio), ma anche di un attacco ultra-cinico (Simone Corazza è il capocannoniere generale con 14 reti) e di un centrocampo che crea tantissimo e gira alla perfezione. In totale sono 39 le reti messe a segno, un reparto offensivo che fra le 60 squadre è quello più prolifico.

Reggina dei record: eppure le avversarie inseguono a distanza ravvicinata

Seppur la corazzata amaranto stia collezionando record su record, le inseguitrici non mollano e il distacco ormai da qualche settimana ha smesso di incrementare: Ternana e Potenza distano 7 punti, Monopoli e Bari sono rispettivamente a -9 e -10 dalla capolista. Un divario sicuramente importante, ma non così grande da permettere a Denis e compagni di poter abbassare la guardia. Il prossimo weekend vedrà la Reggina ospitare la Viterbese, così come le Fere sono attese dal turno casalingo contro la Casertana. Il ‘big match’ è dunque Potenza-Bari, che a seconda del risultato potrebbe rivelarsi fatale per almeno una delle due. Mister Toscano avrà chiesto ai suoi ragazzi l’ennesima vittoria, è necessario sfruttare al meglio un turno di calendario apparentemente favorevole.

Valuta questo articolo