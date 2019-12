Reggina, ‘fattore’ Nicolò Bianchi: il centrocampista parla di Viterbese, pubblico, avversari e Mastour

10 Dicembre 2019 11:13

La Reggina si prepara per la sfida contro la Sicula Leonzio, le indicazioni del centrocampista Nicolò Bianchi

La Reggina ha messo a segno la decima vittoria consecutiva, successo con il minimo sforzo nella gara contro la Viterbese e adesso la squadra si prepara per la sfida contro la Sicula Leonzio. Un protagonista fino al momento della stagione Nicolò Bianchi, ecco le dichiarazioni durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’: “sono una mezz’ala incontrista. Toscano? Conosco il suo tipo di lavoro soprattutto per l’allenamento, da noi tira fuori sempre il meglio, è sempre più un martello. Niente viene per caso, quando ci sono società e dirigenze organizzate i risultati si vedono immediatamente. Tutti vorrebbero essere in piazze come Reggio. La Viterbese ha giocato in 11 dietro la linea della palla, non siamo riusciti a conquistare il pallone negli ultimi 30 metri, Calabro è un ottimo allenatore, la partita l’aveva preparata bene. Le altre squadre ci studiano, la partita è stata simile a quella contro il Picerno, la Viterbese ha dimostrato però più qualità. La Curva Sud è spettacolare come tutto lo stadio. Mastour? Ha avuto qualche problemino, ha un grosso potenziale, tecnicamente è veramente forte, lo vedremo al meglio da gennaio, sarà un’altra freccia al nostro arco. Nelle ultime settimane ho avuto qualche problemino, questa squadra sta bene a livello fisico, siamo al top. L’unica squadra che mi ha impressionato è il Catanzaro. Denis e Reginaldo sono calciatori di categoria superiore. Doumbia domenica non riusciva nemmeno a camminare, adesso qualcosa è migliorato, vedremo nei prossimi giorni”.

Intervista telefonico con l’ex difensore Gianluca Freddi: “Bianchi è un grande amico, è andato sempre in crescita, sono contento che si sta togliendo soddisfazioni con la Reggina, le cose stanno andando alla grande e sono contento. La Reggina può scrivere la storia, domenica ha vinto una partita importante. Bari e Ternana sono le squadre più insidisiose, il girone di ritorno è sempre difficile”.

