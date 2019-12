Un ex Reggina ‘inguaia’ il Taranto: ‘giallo’ Kosnic, i pugliesi rischiano la sconfitta a tavolino [DETTAGLI]

20 Dicembre 2019 11:27

L’ex difensore della Reggina, Jevrem Kosnic, è da poco passato al Taranto, ma a quanto pare il suo trasferimento risulta essere irregolare

Ha lasciato un bel ricordo, Jevrem Kosnic, a Reggio Calabria. Arrivato in riva allo Stretto il primo anno di Serie C della gestione Praticò, susseguente al ripescaggio, ha contribuito con buone prestazioni, tanta personalità e qualche gol alla salvezza della compagine allenata da Karel Zeman.

La sua esperienza è però durata un solo anno. Il presente, per il difensore serbo, parla pugliese. Dopo l’avventura alla Fidelis Andria, Kosnic si è trasferito al Taranto. Ma, a quanto pare, il suo tesseramento risulta essere irregolare. Dove sta il problema? Che nell’ultima gara contro il Cerignola, terminata 2-2, ha fatto il suo ingresso in campo all’80’. Dunque, la palla passa adesso al Giudice Sportivo, che potrebbe anche decidere di penalizzare il Taranto con la sconfitta per 3-0 a tavolino.

