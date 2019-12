Reggina, infortunio Corazza: la triste reazione dei tifosi amaranto, “le malanove degli invidiosi stanno arrivando” [FOTO]

5 Dicembre 2019 14:27

Nelle ultime ore infortunio per l’attaccante della Reggina Corazza, la reazione da parte dei tifosi amaranto

La Reggina torna in campo in vista della gara di campionato contro la Viterbese, il club amaranto ha intenzione di ottenere la decima vittoria consecutiva con l’obiettivo di provare ad allungare ulteriormente in classifica. Momento magico per il club amaranto che è ancora imbattuta in campionato mentre in casa ha sempre vinto. La squadra di Toscano è reduce dalla vittoria netta contro il Teramo, 0-3 il risultato con la partita che non è stata mai in discussione. Nel frattempo in mattinata non sono arrivate buone notizie dall’allenamento, nel dettaglio non si è allenato con la squadra l’attaccante Corazza, il bomber amaranto deve fare i conti con un problemino fisico ed è a rischio per la partita contro la Viterbese. Si sono scatenati i tifosi amaranto sul web: “le malanove degli invidiosi stanno arrivando”, si legge da un supporter amaranto ma sono tanti altri i messaggi, nel mirino i tecnici Vivarini e Lucarelli. In alto la fotogallery con tutti i messaggi.

