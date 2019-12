Reggina, infortunio Corazza: l’annuncio dell’attaccante amaranto che tranquillizza i tifosi

5 Dicembre 2019 21:16

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante Corazza, il calciatore amaranto parla alla trasmissione ‘Vai Reggina’

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, sono in arrivo importanti indicazioni soprattutto per le zone altissime della classifica. La Reggina è reduce dal successo in trasferta contro il Teramo, netta vittoria con il risultato di 0-3, adesso testa alla gara casalinga contro la Viterbese. La squadra di Toscano è ancora imbattuta in campionato, in casa ha sempre vinto e ha collezionato nove vittorie consecutive. In mattinata non si è allenato bomber Corazza per un affaticamento, il diretto interessato ha tranquillizzato tutti durante la trasmissione ‘Vai Reggina’. “Sto bene, era solo un piccolo affaticamento. Stiamo lavorando serenamente, siamo concentrati. E’ importante farsi trovare al momento giusto al posto giusto, ma è fondamentale tutto il lavoro della squadra. Non ho limiti, voglio spingermi il più lontano possibile, la piazza è perfetta per me. Mi sono subito trovato bene a Reggio, il calore è eccezionale, il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. Io sto benissimo a Reggio, meglio di così non si può. Stiamo spingendo da luglio ed i frutti si stanno raccogliendo, il gol contro il Catanzaro è stato speciale, anche quello contro il Catania dopo 2 minuti. Allenarsi con calciatori forti ti aiuta tanto, sono rimasto sorpreso dall’umiltà della squadra”. Sull’esultanza: “è nata in modo casuale e poi è stata portata avanti, mi sta portando fortuna”.

