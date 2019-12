Reggina, Gianni: “I nostri segreti sul mercato. Abbiamo approcciato con entusiasmo, ma ora sarà dura”

12 Dicembre 2019 10:35

Il direttore generale della Reggina, Andrea Gianni, analizza il cammino degli amaranto, l’approccio al campionato e le mosse sul mercato

Tra le figure più importanti della società, il trait d’union tra il presidente e il comparto tecnico. Il direttore generale della Reggina Andrea Gianni, da quando si è insediato a Reggio Calabria, oltre che essere colpito dall’entusiasmo dell’ambiente ha adempiuto al compito con grande professionalità e competenza.

Oggi, parlando degli amaranto, spiega alcune mosse passate e analizza il girone C: “Non guardiamo ai numeri e alle statistiche, preferiamo pensare partita per partita. L’approccio a questo campionato è stato fatto con umiltà e coinvolgimento emotivo, cercando di alimentare l’entusiasmo che il Presidente Luca Gallo è riuscito a riportare in città e che ci trasmette quotidianamente. I campionati durano trentotto giornate, non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Non esistono partite semplici”.

“E’ stata costruita una squadra per far bene e un plauso va fatto a questi straordinari ragazzi, guidati da un mister e da uno staff che non lasciano nulla al caso. In sede di mercato, assieme al direttore Taibi, abbiamo valutato l’uomo prima che il calciatore. E i risultati sono la conseguenza di quello che si è’ seminato in questi mesi. Il girone C? E’ ricco di insidie, siamo stati bravi noi a superarle fino ad oggi. La competitività è davvero alta e ci sono squadre ben attrezzate. Mi aspetto una seconda parte di stagione ancora più dura, qualora dovessero arrivare momenti difficili ci faremo trovare ancora più uniti”.

