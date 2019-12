Reggina, il toccante ricordo di Gallo in visita al reparto Oncologia [VIDEO]

23 Dicembre 2019 21:17

Il presidente Luca Gallo ha fatto visita al reparto Oncologia: il numero uno della Reggina ha ricordato il dolore per la scomparsa di suo padre dieci anni fa

La Reggina 1914 in visita al reparto Oncologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Ad accogliere il gruppo amaranto il primario dell’unità operativa complessa, Pierpaolo Correale, e il presidente dell’associazione Arco (“Associazione ri-uniti Calabria oncologia”) Francesco Provenzano. In rappresentanza del club amaranto il presidente Luca Gallo, che ai microfoni di Reggina Tv ha raccontato con le lacrime agli occhi la scomparsa di suo padre: “è un obbligo e un piacere essere qui oggi. Ho perso mio papà 10 anni fa di tumore al fegato, quindi so che è un dolore che può devastare una famiglia. E’ la cosa più brutta che c’è. Un reparto come questo, che affronta tra mille problematiche i tumori, una battaglia che a volte si vince e altre si perde. Oggi ho conosciuto un signore che mi ha parlato del suo impegno, mi ha fatto vedere un luogo che appena sono entrato mi hanno donato un sorriso e ciò mi ha colpito molto. Io spero che le istituzioni si prendano la responsabilità di dare un aiuto concreto a reparti come questo e aiutare le persone che aiutano. Il sign. Francesco Provenzano gira con un camper e fa ciò che la sanità normalmente dovrebbe fare. Lui lo fa di sua spontanea volontà. Può capitare a tutti di trovarsi in una situazione di difficoltà, la Reggina farà ciò che possibile per dare sostegno”.

