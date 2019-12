Reggina: Gallo, Toscano e il simpatico siparietto sui “petrali”

22 Dicembre 2019 13:27

Sarà un Natale dolce in casa amaranto, in tutti i sensi: dolce così come i “petrali”, prodotto tipico reggino conosciuto oggi dal presidente Gallo

Applausi, sorrisi, battute a auguri. Sarà un Natale dolce in casa Reggina dopo il fantastico girone d’andata condotto dalla squadra amaranto. Numeri straordinari, ormai noti a tutti, e un primo posto ben saldo che nessuno in società vorrà mai mettere in discussione. Ne sono consapevoli tutti, dal presidente all’ultimo tesserato.

Anche di questo si è parlato nella conferenza stampa tenuta da mister Toscano al termine della sgambata mattutina in famiglia al Granillo. Il presidente Gallo, però, ha voluto rendere più “leggera” la stessa. Come? Attraverso un simpatico siparietto che ha visto protagonisti lui e l’allenatore amaranto. Mentre il tecnico reggino rispondeva alle domande dei giornalisti, il numero uno del club lo ha interrotto chiedendogli cosa fossero “quei dolci che mi hai regalato”. Risposta chiara di Toscano: “i petrali”. Chiaro riferimento, dunque, ad uno dei dolci natalizi tipici reggini, ovviamente sconosciuti all’imprenditore romano. Che, dopo aver scoperto l’anno scorso l’esistenza delle “frittole”, oggi è venuto a conoscenza di un altro prodotto tipico della città di Reggio Calabria.

