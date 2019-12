Reggina, Gallo invita i tifosi al Granillo per gli auguri di Natale. E dopo l’allenamento Toscano in conferenza stampa

21 Dicembre 2019 15:45

Comunicato Reggina: il presidente Luca Gallo invita i tifosi al Granillo per gli auguri in occasione dell’ultimo allenamento dell’anno solare

La Reggina e i suoi tifosi, un binomio indivisibile. Nonostante lo sciopero indetto dalla Lega di Serie C, la società ha organizzato una seduta di allenamento a porte aperte per permettere ai sostenitori amaranto di salutare ufficialmente la squadra per questo anno solare. Ecco la nota apparsa sul sito web ufficiale: “la Reggina comunica che al termine della sessione di allenamento aperta al pubblico, prevista per le ore 10:30 di domani presso lo stadio Oreste Granillo, il presidente Luca Gallo e la squadra rivolgeranno un saluto ai tifosi amaranto”.

La società inoltre ci tiene a comunicare che “successivamente ci si sposterà nella sala stampa dello stesso impianto, dove il tecnico Domenico Toscano incontrerà i giornalisti per l’ultima conferenza dell’anno”.

Valuta questo articolo