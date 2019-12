Reggina-Francavilla, rischio sciopero: l’annuncio di Andrea Gianni ed il club apre la prevendita…

17 Dicembre 2019 11:25

Novità importanti in casa Reggina, la partita contro il Francavilla dovrebbe disputarsi regolarmente

La Reggina è reduce dalla vittoria contro la Sicula Leonzio, momento incredibile per la squadra di Toscano reduce dall’undicesima vittoria consecutiva. Molto probabilmente la partita contro il Francavilla si giocherà regolarmente, la conferma arriva Andrea Gianni ai microfoni di ‘Buongiorno Reggina’: “è una situazione particolare, abbiamo ricevuto il comunicato della Lega Pro sullo sciopero, abbiamo avuto rassicurazioni, è arrivato il momento di dare una mano alle società di Serie C, anche noi sposiamo l’idea della defiscalizzazione, mercoledì troveranno una soluzione, sono sicuro che la partita contro il Francavilla si disputerà. Sarà una settimana normale come tutte le altre. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, è una Reggina dei record grazie al presidente che non ci fa mancare nulla”.

Indicazioni anche della Reggina che ha aperto la prevendita: “la Reggina comunica che dalle ore 12 di martedi 17 dicembre è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Virtus Francavilla prevista per domenica 22 dicembre alle ore 15. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.it e a REGGIO CALABRIA e in provincia. Di seguito punti vendita vivaticket.it. Considerando che ad oggi non è stato diramato alcun comunicato ufficiale della Lega Pro, ma solo una nota stampa relativamente lo stop del campionato per la prima giornata di ritorno, la prevendita viene regolarmente aperta in attesa del tavolo tecnico previsto per domani mercoledì 18 dicembre”.

