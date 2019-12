Reggina-Francavilla, il presidente Gallo: “domenica si gioca, venite allo stadio” [VIDEO]

17 Dicembre 2019 17:09

Reggina-Francavilla, la partita di domenica si giocherà, il messaggio di Luca Gallo

Undicesima vittoria consecutiva, la Reggina sta superando ogni tipo di record e contro la Sicula Leonzio ha messo un altro mattoncino verso la promozione in Serie B. Partita più difficile del previsto per la squadra di Mimmo Toscano che è andata sotto su calcio di rigore, poi la reazione con il pareggio di German Denis ed il successo nel finale grazie ad un altro colpo di testa, questa volta di Reginaldo. La Reggina adesso può contare su 10 punti di vantaggio e proverà ad aumentare il distacco nelle prossime partite. Adesso l’ultima partita dell’anno, molto probabilmente si giocherà ugualmente la partita contro il Francavilla nonostante lo sciopero annunciato nella giornata di ieri dalla Serie C. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Gallo, in basso ecco il video con la frase del numero uno amaranto.

