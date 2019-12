Reggina, la squadra festeggia insieme il Natale: da Denis a Rolando e Bellomo, è show amaranto [FOTO e VIDEO]

18 Dicembre 2019 23:13

La Reggina festeggia il Natale insieme, il gruppo è sempre più unito come dimostrato le storie dei calciatori

E’ arrivata poco fa la decisione ufficiale della Lega Pro, non si giocherà la prossima giornata di campionato, delusione per i tifosi della Reggina che non potranno assistere alla partita casalinga contro il Francavilla, la data di recupero dell’intera giornata verrà comunicata probabilmente nella giornata di domani. La squadra di Mimmo Toscano sta disputando una stagione veramente entusiasmante, guida la classifica con ampio margine, in campionato non ha ancora perso, è reduce da 11 vittorie consecutive ed in casa ha sempre vinto. Oggi serata particolare per la squadra, cena di Natale a Villa Chiringuito con la presenza di calciatori, dirigenti e staff, protagonista ovviamente la squadra, scatenati come al solito Denis e Rolando che hanno pubblicato alcune dirette, Storie Instagram anche di Loiacono e Bellomo. Scatenato Il Tanque che canta l’inno, poi tutti hanno intonato la canzone che accompagna la squadra sotto la Curva Sud alla fine di ogni partita. In alto la fotogallery con le immagini, in basso il video.

