Reggina, l’ex presidente Diego Nava: “la squadra è tornata a splendere”, il racconto dell’ex calciatore Guerra presente nel settore ospite

2 Dicembre 2019 11:31

Il commento sulla grande prestazione della Reggina sul campo del Teramo, l’ospite del giorno è l’ex presidente Diego Nava

La Reggina continua a fare la voce grossa, dominio totale per la squadra di Mimmo Toscano che ha vinto con ampio margine, 0-3 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Ad aprire le marcature è stato Reginaldo, poi il raddoppio con il solito Corazza, infine tris firmato da Loiacono con un altro colpo di testa. E’ il momento di analizzare la nona vittoria consecutiva, superato il record che durava addirittura da 36 anni, durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ ha parlato l’ex presidente amaranto Diego Nava: “quando si ottengono questi risultati non è solo merito dei calciatori ma anche dell’ambiente. In quel campionato di C2 non c’era questo entusiasmo, c’era veramente poca gente, la delusione era molto alta dopo la retrocessione, il pubblico non veniva allo stadio anche perchè il campionato era già chiuso. Mi entusiasma Corazza, ricordo un’amichevole contro l’Inter, un periodo per me favoloso. Dopo l’era Foti la Reggina ha attraversato un momento di crisi, adesso la squadra è tornata a splendere. Toscano è molto bravo. Non conosco personalmente Luca Gallo, ha risollevato una società praticamente fallita, ha fatto sacrifici per arrivare a questi livelli, anche economici”.

Contatto telefonico anche con l’ex calciatore Ivan Guerra che ha seguito la sfida dal settore ospite: “La Reggina è una grande squadra, forte fisicamente e con qualità, anche dalla panchina sono entrati grandi calciatori, una squadra che comanda il gioco, sono fiducioso per il proseguo del campionato. Non mi aspettavo una squadra così forte, il Teramo è una squadra forte e la Reggina non ha quasi mai rischiato. La Reggina è devastante”.

