Reggina, le parole del presidente Luca Gallo e del mister Mimmo Toscano dopo l’allenamento [FOTO e VIDEO]

22 Dicembre 2019 12:23

Allenamento mattutino anomalo per la Reggina. Gli amaranto hanno disputato una partitella, al termine della quale hanno parlato Gallo e Toscano

Una domenica anomala quella della Reggina. Gli amaranto si sono ritrovati al “Granillo” non per giocare contro la Virtus Francavilla, come inizialmente previsto, ma per allenarsi e disputare una partitella. Risposta importante del pubblico. Circa 300 i presenti che hanno assistito alla sgambata della squadra di Mimmo Toscano. Al termine della partitella che ha chiuso quest’insolito allenamento, sono arrivate parole importanti direttamente dalle voci del presidente Luca Gallo e del mister Mimmo Toscano. I due, oltre a fare i classici auguri di Natale ai presenti, hanno parlato delle prossime gare, dello stop di questa giornata e hanno sottolineato, ancora una volta, l’importanza del pubblico nel girone di ritorno per continuare la scalata verso la Serie B. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dagli spalti e sul campo, in basso i VIDEO con le parole di Gallo e Toscano.

