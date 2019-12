Reggina, Denis: “questa città merita la Serie B. Ho scelto Reggio perchè…”

10 Dicembre 2019 17:53

Ha impiegato qualche settimana per entrare in forma, adesso però è uno dei calciatori più decisivi di questa Reggina. German Gustavo Denis ha siglato contro la Viterbese il rigore decisivo che, a pochi minuti dal termine, ha regalato i tre punti alla squadra amaranto. L’attaccante argentino oggi ha rilasciato un’esclusiva per “Area C”, il programma di Sky Sport che dedica spazio ai protagonisti del campionato di Lega Pro. Così “El Tanque” si è espresso: “Il segreto è la voglia, l’intensità con cui svolgiamo gli allenamenti, cercare costantemente di migliorarsi. Ho scelto la Reggina perchè la storia parla da sé. E’ una città che merita di stare in altri campionati, dobbiamo cercare di portarla in Serie B. Appena cominci a conoscere l’ambiente, l’entusiasmo travolgente della gente, ti entra subito dentro. I tifosi meritano questo momento. Il regalo di Natale per loro? Collezionare altri punti di distacco dalla seconda e renderli ancora più tranquilli”.

Valuta questo articolo