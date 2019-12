Reggina, Denis si diverte in patria e Toscano interviene in diretta: ma anche dall’Argentina è “forza Reggina!” [FOTO]

25 Dicembre 2019 10:50

“El Tanque” German Denis ha fatto ritorno in patria e si gode le meritate vacanza, ma ad intervenire in diretta c’è mister Toscano

I calciatori della Reggina, con più di una settimana di pausa legata alla sosta per le festività natalizie, hanno fatto ritorno a casa per festeggiare insieme alle proprie famiglie. Tra coloro che hanno dovuto fare più ore di viaggio per tornare in patria c’è German Denis, adesso nella sua Argentina. Ma, è ben risaputo, lì adesso non c’è neanche il benché minimo segnale di caminetti, fuoco acceso, stufe, maglioni, neve e chi più ne ha più ne metta. In Sudamerica, in questo periodo dell’anno, si godono il sole, le scampagnate e le belle giornate.

Un po’ come il bomber amaranto, appunto, che ha postato sul proprio profilo ufficiale Instagram, nella serata di ieri, una diretta. Si vede il calciatore, in pieno giorno, divertirsi in giardino insieme ai suoi amici tra un tavolino da ping pong e una piscina. Ad intervenire, tra i commenti della diretta, spunta anche mister Toscano. Si legge un “Goditela” e, poco dopo, un “Poi c’è il peso”, sui cui “El Tanque” interviene rispondendo al tecnico in maniera ironica. A fine diretta, anche un amico dell’attaccante, che interviene con un bel “Forza Reggina!”. Anche dall’Argentina, dunque, tutti a tifare per gli amaranto.

