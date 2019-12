La Reggina mette la ‘Decima’, entusiasmo al Granillo: la festa sotto la Curva Sud [FOTO e VIDEO]

8 Dicembre 2019 18:18

La Reggina non si ferma più e supera anche la Viterbese, la festa finale degli amaranto sotto la Curva Sud

Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie C, non si ferma la Reggina e decima vittoria consecutiva per la squadra di Mimmo Toscano che vola sempre di più in classifica. Gli amaranto hanno affrontato la Viterbese, gli uomini di Calabro si sono disimpegnati molto bene e hanno provato a difendere il risultato con le unghie e con i denti, è stata sicuramente la partita più difficile per la Reggina dall’inizio del campionato. Dopo un primo tempo sottotono la squadra di Toscano aumenta i ritmi e va vicina al gol con Bellomo, il trequartista stranamente è impreciso. Quando il risultato sembrava indirizzato verso lo 0-0, il subentrato Paolucci si procura un calcio di rigore poi transformato dal Tanque Denis. Finisce 1-0, grande entusiasmo sotto la curva al termine del match, calciatori scatenati. In alto la fotogallery in basso il video.

Reggina-Viterbese 1-0, grande festa sotto la Curva Sud [VIDEO]

