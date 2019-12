Reggina, De Rose: “lo sciopero del prossimo weekend? Penso che arriverà una soluzione e si giocherà”

16 Dicembre 2019 22:08

Ospite nella trasmissione “Passione amaranto”, sulla tv ufficiale della Reggina, Francesco De Rose ha trattato vari argomenti

Terza esperienza in riva allo Stretto per Francesco De Rose. Dopo le stagioni 2011-2012 e 2013-2014, il centrocampista cosentino è tornato a dar manforte alla Reggina. Undici vittorie consecutive per gli amaranto, che hanno sbancato Lentini con i gol di Denis e Reginaldo. Una vittoria che fa chiudere il girone d’andata da imbattuta alla squadra di Mimmo Toscano, che ora ha 10 punti di vantaggio sulla seconda, il Bari. Una stagione incredibile quella della Reggina, che sta battendo tutti i record. Ospite negli studi di “Passione amaranto”, trasmissione condotta da Michele Favano sulla tv ufficiale del club, De Rose ha trattato diversi temi legati alla Reggina e al girone C della Serie C.

“Siamo una squadra di cuore. Non era una partita facile come tutti pensavano. Bisogna dar merito alla Sicula Leonzio che ha fatto la partita della vita, abbiamo sofferto. Credo che d’ora in poi tutte le squadre giocheranno così. Se vuoi fare un campionato di un certo livello devi essere un gruppo e noi per fortuna lo siamo, devi mettere intensità, sappiamo che il campionato è lungo”.

Sullo sciopero annunciato dalla Lega Pro: “Non penso venga confermato, arriverà una soluzione e si risolverà (Incontro decisivo tra governo e Lega mercoledì 18, ndr). Non ci condizionerà, vorremmo giocare contro la Virtus Francavilla per finire al meglio quest’anno”. (Anche in studio arrivano conferme sul regolare svolgimento della giornata, ndr).

Su Reginaldo e Denis: “Giocare ancora a questa età dimostra la loro professionalità. Hanno qualità e il curriculum parla per loro. Fanno da chioccia ai giovani. A fine allenamento si fermano per migliorarsi, è fondamentale”.

Sul suo periodo di forma De Rose dice: “Sto facendo bene, speriamo di mantenere questa condizione fino alla fine. Sono migliorato dal punto di vista tecnico”.

Sui tifosi in trasferta a Lentini: “E’ stato emozionante vedere una muraglia già nel pre-partita. E’ bellissimo, vogliamo continuare a vincere anche per loro e per far venire sempre più tifosi allo stadio”.

Sulle parole di Leonardi: “Magari il presidente della Sicula Leonzio era nervoso a fine gara, soprattutto per la classifica. Dopo avrà riguardato gli episodi”.

Le famiglie si stanno riavvicinando allo stadio e alla Reggina: “Vedere tanti bambini con la maglia amaranto in giro per la città è bello. C’è stato un periodo buio, ma ora sta tornando a splendere il sole”.

Reginaldo viene definito umile dagli spettatori da casa: “Lui e Denis hanno grande umiltà. Non pensano mai a loro stessi, ma remano per i compagni”.

“L’avversaria più forte incontrata? Io ho paura solo della Reggina. Non ho mai pensato di perdere fino ad oggi”.

