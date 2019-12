Reggina, aumenta il dato degli abbonati: le tessere sottoscritte nella giornata odierna

17 Dicembre 2019 22:42

Nuovo aggiornamento sulla situazione abbonamenti: la comunicazione odierna da parte della Reggina sulle tessere sottoscritte oggi

“Sono 197 le tessere sottoscritte dalla riapertura della campagna abbonamenti. In data odierna sono stati staccati 95 abbonamenti. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20. Il termine ultimo è fissato per mercoledì 22 gennaio 2020″.

