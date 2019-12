Reggina, Corazza non si allena con la squadra: l’attaccante in dubbio per la Viterbese

5 Dicembre 2019 12:03

La Reggina si prepara per la gara di campionato contro la Viterbese, problema fisico per l’attaccante Corazza che non si è allenato con la squadra

La Reggina continua la preparazione in vista della sfida di campionato contro la Viterbese, la squadra amaranto ha intenzione di continuare la striscia di risultati utili consecutivi ed ottenere la decima vittoria consecutiva. Gli uomini di Mimmo Toscano sono reduci dall’ennesima prova di forza e dal netto successo in trasferta contro il Teramo, 0-3 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La Viterbese non sta di certo attraversando un buon momento e sembra intenzionato a disputare una partita difensiva con l’intenzione di pungere in contropiede. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte Reggina, l’attaccante amaranto Corazza non si è allenato in mattinata con la squadra a causa di un problema fisico, non sembra nulla di grave ma a questo punto il suo utilizzo per la partita contro la Viterbese è in dubbio, soprattutto dal primo minuto.

