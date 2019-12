Reggina, Toscano in conferenza: “nessuno ha chiesto di essere ceduto”

22 Dicembre 2019 12:18

Reggina, la conferenza stampa del mister Toscano: gli auguri ai tifosi anche da parte del presidente Luca Gallo

Al termine dell’allenamento, l’attenzione si è spostata in conferenza stampa. Il tecnico Domenico Toscano si è espresso così ai giornalisti presenti: “vedendo la partita di oggi è un peccato non aver giocato. Con questi numeri il bilancio è positivo, ho detto ai ragazzi che possono ancora fare cose straordinarie. Hanno voglia di stupire, lavorare e migliorare. Il mio augurio è che si possa tornare con la stessa voglia. Mi auguro che lo sciopero possa aiutare la categoria a trovare una svolta. Ci sono tante squadre in difficoltà che riescono sempre di fallire. Calciatori che meritano più spazio? So quanto si soffre a non essere protagonisti. Nessuno ha mostrato intenzione di voler andar via. Questa squadra non mi dà l’impressione che si possa cambiare atteggiamento nel girone di ritorno. Reggina stanca? Ne ho sentite di tutti i colori. Adesso le partite saranno più difficili da ottenere”.

Il presidente Luca Gallo interrompe le domande tecniche per uno dei suoi classici show. Qualche battuta su “petrali”, torroni e “frittole” che sono prelibatezze della cucina reggina ancora non del tutto assaporate.

Valuta questo articolo