Reggina, Cirillo a StrettoWeb: “Rinnovo Salandria? Ecco la situazione”. Poi parla delle ‘battaglie’ con Denis e Reginaldo

Reggina, le parole di Bruno Cirillo ai microfoni di StrettoWeb: la situazione legata al rinnovo di Salandria, il bilancio sul 2019 amaranto e gli auguri ai tifosi

E’ uno dei personaggi più amati dell’ultimo decennio in casa Reggina. Ha vissuto gli anni migliori con la prima storica promozione in Serie A, cavalcando il terreno di gioco dell’Olimpico e di San Siro, ma ha anche preso la squadra sulle spalle quando in Serie C il baratro del fallimento era ad un passo. Bruno Cirillo è tutt’ora una icona per il club reggino, ancora ben voluto dalla Curva Sud. Ai microfoni di StrettoWeb, prima di rilasciare un sentito messaggio d’augurio per il nuovo anno ai tifosi, l’ex difensore ha espresso il suo giudizio sul gruppo di mister Domenico Toscano: “Il bilancio è sicuramente super positivo. Nell’ultimo anno con l’arrivo del presidente Gallo è ritornato l’entusiasmo, la voglia di seguire la nostra amata Reggina. La dirigenza ha costruito una squadra importante per la categoria, ha preso un allenatore che conosce bene il campionato e sta facendo cose pazzesche. Bisogna continuare così”.

Reggina, Cirillo nelle vesti di procuratore: il 2019 di Sounas e Salandria

Cirillo segue con attenzione le vicende amaranto non solo come semplice tifoso, è anche agente di Sounas e Salandria. La nostra redazione ha posto una domanda per entrambi. Intanto sul greco, risponde così: “sono felicissimo per lui, perché sta riuscendo a dimostrare il suo valore. Ho la convinzione che possa dare qualcosina in più, lo sa anche lui stesso. Il suo rendimento generale è ovviamente positivo, quando è stato chiamato in causa ha fatto vedere di saperci fare dando una grossa mano”. Subito dopo per Salandria, utilizzato fin qui col contagocce dall’allenatore, ha spiegato: “abbiamo parlato più volte del rinnovo, in questo momento le cose sono un po’ ferme. E’ previsto un incontro con la società per capire il da farsi. Come ogni calciatore il suo desiderio è allenarsi per essere pronto la domenica a dare il proprio contributo alla causa. ‘Ciccio’ (così Cirillo si riferisce al suo assistito, ndr) ha avuto poco spazio nel girone d’andata, ma sono certo che il mister e i tifosi siano comunque contenti di lui. Conosciamo tutti il suo valore e quanto ama la maglia amaranto”.

Denis e Reginaldo, quante battaglie da avversari

Una battuta anche su Denis e Reginaldo, stelle dello scacchiere reggino ed ex avversari di Cirillo ai tempi della Serie A: “ho un bel ricordo di loro. Sono due giocatori che per questa categoria rappresentano un lusso. E’ stato bravo il direttore Taibi a portare a casa due tasselli importantissimi. Stanno facendo un ottimo campionato e lo faranno ancora adesso che ci sarà da battagliare. Non ho avuto mai dubbi su di loro. Sono stati messi nella condizione di allenarsi e far bene, con un allenatore bravo sotto ogni punto di vista tecnico e tattico, quindi per loro è l’ambiente giusto”. Sulla Serie C, non è mancato il paragone con Bari e Ternana: “i fatti dicono una sola cosa. La Reggina è senza alcun dubbio la squadra più forte del girone C, lo vedono tutti e non lo dico io. Poi gli altri possono pensare quello che vogliono, ma la realtà è questa. Adesso viene il bello, c’è il girone di ritorno che sarà totalmente diverso da quello d’andata. Bisognerà darci dentro, ma sono sicuro che tutti i ragazzi non molleranno una virgola perché la Serie B è un obiettivo sognato dalla città e tutti i tifosi”.

Cirillo vuole lasciare un messaggio di auguri a tutti i tifosi

Infine non può mancare il messaggio di buon anno a tutti i suoi tifosi, i quali ancora lo amano e lo ricordano con grande affetto. L’augurio di Bruno Cirillo è che: “per tutto il popolo amaranto possa essere un 2020 ricco intanto di salute, perché. con quella si possono scalare montagne. Invito loro a restare vicini alla squadra, di essere sempre così numerosi allo stadio perché ora viene il bello”.

