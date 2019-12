Reggina, Cirillo: “In 20 mila allo stadio, i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Sounas? Reggio gli piace tantissimo”

9 Dicembre 2019 11:23

L’ex difensore amaranto Bruno Cirillo è intervenuto alla trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ sul canale ufficiale del club, parlando anche di Sounas

Quando ad un reggino nomini Bruno Cirillo, i ricordi più belli e dolci riaffiorano. E scappa anche qualche lacrimuccia. Un guerriero, in campo e fuori. Uno dei protagonisti della prima stagione in Serie A degli amaranto, come dimostrano alcune reti pesantissime: al Piacenza al fotofinish (prima vittoria in massima serie nella storia del club) ma soprattutto all’Olimpico di Roma, seguita da quella corsa rimasta negli occhi di tutti. Poi il ritorno qualche anno dopo per portare ancora in alto il vessillo amaranto con orgoglio e coraggio.

L’ex difensore della Reggina, tra l’altro attuale procuratore di Sounas e Salandria, è intervenuto nella trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ sul canale ufficiale del club. Queste le sue parole.

“Le ‘botte’ della Viterbese? Siamo pur sempre in Serie C e ci sono partite che vanno oltre tecnica e tattica. Corazza in questo momento sta antipatico a tutti e ci può stare che venga preso di mira dai difensori. L’importante è aver portato a termine la vittoria. Io do meriti ai laziali per la gara di ieri. Non si possono tenere ritmi sempre impressionanti come finora li ha tenuti la Reggina. Ogni partita ha le sue insidie ma, nonostante la poca brillantezza, gli amaranto hanno risposto bene. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, bisogna andare non in 15 ma in 20 mila allo stadio. La Reggina sta facendo qualcosa di straordinario”.

“Sounas a 18 anni ha giocato un campionato intero all’Aris Salonicco. Già a quell’età si vedevano le potenzialità del ragazzo, credo che a parte le qualità calcistiche abbia delle qualità umane importantissime. Si è calato alla grande nella mentalità del mister e della squadra. E poi Reggio gli piace tantissimo, mi parla sempre bene di tutto. Si è ambientato subito ed è molto contento di questi primi mesi”.

