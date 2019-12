Reggina, la carica dei 1021: è esodo amaranto contro la Sicula Leonzio

14 Dicembre 2019 21:06

Altro che trasferta, la Reggina contro la Sicula Leonzio giocherà in casa, venduti 1021 biglietti, è esodo per gli amaranto

Entusiasmo alle stelle in casa Reggina, il club amaranto guida la classifica del campionato di Serie C e con ampio margine ed adesso si prepara per la gara in ‘trasferta’ contro la Sicula Leonzio. Non può essere considerata una partita in trasferta per gli amaranto, sono infatti 1021 i biglietti staccati per la partita di domani, saranno sicuramente di meno i padroni di casa, circa 500, la Reggina giocherà dunque in casa. La Reggina è ancora imbattuta in campionato ed in casa ha sempre vinto, l’intenzione adesso è quella di allungare ulteriormente in classifica. La Reggina reppresenta un lusso per la categoria come dimostra ancora una volta l’esodo amaranto, lo stadio della Sicula Leonzio sarà amaranto, un orgoglio per la nuova dirigenza che ha veramente conquistato tutti ed i tifosi adesso non hanno intenzione di smettere di sognare…

Valuta questo articolo