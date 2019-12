La Reggina e “il famoso calo”: il web si scatena, le reazioni social degli utenti [FOTOGALLERY]

9 Dicembre 2019 12:19

La Reggina e “il famoso calo”, un tormentone che va avanti da un po’: tutte le reazioni social sull’argomento il giorno dopo la vittoria sulla Viterbese

La Reggina vince ancora continuando a lasciare briciole agli avversari. German Denis fa esplodere il Granillo nel finale con il rigore che regala i tre punti alla sua squadra contro un’ostica Viterbese. Il margine sulla seconda (Monopoli) aumenta ed è adesso di +9. Il Bari batte infatti il Potenza e aggancia al terzo posto a 36, oltre ai lucani stessi, anche la Ternana, clamorosamente sconfitta in casa dalla Casertana.

Proprio in virtù di questo distacco abbastanza importante, e dei ritmi stratosferici tenuti in campo dalla band di Toscano, da più parti nelle ultime settimane è stata avallata l’ipotesi di un possibile calo futuro da parte degli amaranto. Quando? Non si sa. Ma ci sarà, a detta di qualche addetto ai lavori e di tanti tifosi rivali che tempestano i social di messaggi.

I social, in tal senso, sono stati anche motivo di ‘rivalsa’ da parte di tanti tifosi reggini, che dopo la gara di ieri si sono scatenati ad intasare le bacheche di post riguardanti questo “famoso calo”. Nella FOTOGALLERY in alto abbiamo raccolto alcune delle reazioni più carine, ironiche e irriverenti del web.

