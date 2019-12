Reggina campionessa anche di beneficenza: l’evento a UniReggio per aiutare i più bisognosi

19 Dicembre 2019 13:16

Presso la sede di UniReggio è andato in scena un evento di beneficenza: la partecipazione del presidente Gallo, accompagnato da una delegazione della Reggina

La Reggina è in vetta alla classifica, non solo del campionato di calcio ma anche in quella della solidarietà. Nella giornata di ieri una delegazione del club, guidata dal presidente Luca Gallo ha fatto visita alla sede UniReggio per partecipare ad un evento di beneficenza dedicato ai più bisognosi. Di seguito la nota pubblicata sul wito web ufficiale della società amaranto: “Un gesto d’Amore col colore di una Passione”. Nella giornata di ieri, alla presenza del presidente Luca Gallo, del direttore sportivo Massimo Taibi, del consulente Ennio Russo, del tecnico Domenico Toscano e del calciatore Hachim Mastour, presso la sede di UniReggio si è tenuta una raccolta alimentare a sostegno dei nuclei familiari meno abbienti. Un modo per regalare un sorriso in occasione delle festività natalizie e accompagnare nel quotidiano chi ne ha davvero bisogno. Promotore dell’iniziativa il presidente del Consorzio Universitario Paolo Ferrara.

Nel corso dell’evento è stata consegnata una targa al massimo dirigente Luca Gallo, perchè “con l’entusiasmo e la magia delle sue scelte regala alla città di Reggio Calabria momenti che non si misurano con l’orologio ma con i battiti del cuore…AMARANTO”.

