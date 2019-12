Reggina, Barillà non si nasconde: “Un giorno io e Missiroli potremmo tornare”

27 Dicembre 2019 15:26

Da sogno e desiderio a realtà? Chissà. Intanto il centrocampista del Parma Antonino Barillà non si nasconde e apre a questa possibilità…

E’ di Reggio Calabria, città in cui è nato e cresciuto, anche e soprattutto calcisticamente. Ci ha giocato in Serie A e B, segnando tra l’altro la sua prima rete in assoluto ad un mostro sacro come Buffon, al Granillo. Un sogno per pochi. Realizzato però da Nino Barillà, centrocampista attualmente al Parma. Il desiderio di tornare a giocare per la maglia amaranto non è mai andato via, e il nativo di Catona lo afferma senza problemi nell’intervista concessa a Gazzetta del Sud.

“Un ritorno alla Reggina? Mai dire mai. Auguro alla squadra di andare prima in B e poi in A, potrei chiudere la carriera nella mia città. Sento spesso Missiroli, un giorno potremmo tornare, l’idea sarebbe stuzzicante”. Si esprime così Barillà, che parla anche per conto di un altro reggino come lui, il quale ha compiuto un percorso molto simile al suo. Chissà che già il prossimo anno, magari in un altra categoria, da sogno o desiderio questo possa diventare realtà.

