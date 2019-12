Reggina, assenza contro la Sicula Leonzio: squalificato Loiacono

10 Dicembre 2019 18:10

La Reggina si prepara per la partita contro la Sicula Leonzio, il difensore Loiacono squalificato per una giornata

La Reggina è reduce dalla decima vittoria consecutiva, stagione incredibile per la squadra di Mimmo Toscano che proverà ad allungare ulteriormente già dalle prossime partite. Gli amaranto adesso si preparano per la sfida contro la Sicula Leonzio, avversario nettamente inferiore ma che non va comunque sottovaluto. Nel prossimo turno non potrà prendere parte al match il difensore Loiacono, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. “Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi ha squalificato per una giornata il difensore amaranto Giuseppe Loiacono”.

