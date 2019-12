Reggina, le parole di Andrea Gianni e Mimmo Toscano: dai lavori al Granillo fino al calciomercato

23 Dicembre 2019 22:03

Ospiti della trasmissione “Passione amaranto” sono stati, tra gli altri, il dg della Reggina Andrea Gianni, il Mister Mimmo Toscano e il ds Massimo Taibi

La Reggina ha riposato domenica. O meglio, non ha giocato la partita contro la Virtus Francavilla, ma ha disputato una sessione di allenamento a porte aperte allo stadio “Oreste Granillo”. Gli amaranto si stanno godendo qualche giorno di meritata vacanza dopo uno strepitoso girone d’andata. Non si ferma, invece, l’appuntamento con la trasmissione “Passione amaranto” in onda sul canale ufficiale della Reggina. Ospiti di Michele Favano, tra gli altri, l’allenatore Mimmo Toscano, il ds Massimo Taibi e il dg Andrea Gianni.

Queste le parole del direttore Gianni: “Non potevo dire di no alla Reggina e alla città di Reggio Calabria. Così come non potevo dire di no al presidente Luca Gallo. I risultati arrivano quando un gruppo è coeso e si lavora tutti insieme. Mi auguro che nessuno abbassi la guardia e ogni domenica sia pronto a lottare. Migliorare dal punto di vista organizzativo penso sia impossibile perché siamo ad un livello eccellente”.

Sulla tifoseria, Gianni aggiunge: “Ho trovato una tifoseria matura, da Serie A. Non fanno mai mancare il loro apporto, sono davvero rimasto esterrefatto. Ho trovato una tifoseria pronta per palcoscenici importanti”.

Sui lavori al Granillo: “La Curva Nord è pronta, abbiamo fatto tutti i lavori. Abbiamo sistemato i tornelli, i bagni, è solo rimandato tutto di qualche settimana, ma siamo pronti”. Sulla possibile gestione futura dell’impianto: “Credo che le intenzioni siano queste, ma bisognerà capire il modo e quale sarà la possibilità”.

Sulle parole del presidente durante la cena di Natale: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo continuare così e come dice il presidente vinceremo. Ringrazio la città per l’accoglienza che ho avuto, spero di riuscire a far vivere dei momenti di gioia che, finalmente, dovranno tornare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda del direttore sportivo Massimo Taibi è Mimmo Toscano: “Ho sempre detto che la squadra è migliorabile. Faremo qualcosa per non rimanere col rimpianto in caso di squalifiche o infortuni. Interverremo sul calciomercato per puntellare la rosa”.

“Non credo che il girone di ritorno si discosterà tantissimo da quello di andata. Cambieranno gli atteggiamenti. Qualche squadra di medio-bassa classifica si chiuderà di più per portare a casa qualche punto in più, ma le altre non credo miglioreranno tantissimo”.

Sulle tante partite ravvicinate a gennaio, Toscano risponde ironicamente, come da far suo: “Solo noi ce le avremo? Ad oggi chi deve superare questi ostacoli sono le squadre che ci inseguono”.

Sull’anno che sta per finire: “Credo che il 2019 sia un anno da ricordare sia per il girone d’andata straordinario, fatto di numeri difficilmente migliorabili, sia per l’avvento del presidente Gallo che ha portato grande entusiasmo e fiducia per il futuro. Spero che il 2020 sia un anno di rinascita per Reggio, per la Reggina e per i tifosi”.

