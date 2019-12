Reggina, Andrea Gianni a tutto campo: le indicazioni sulla Curva Nord e sul Sant’Agata

29 Dicembre 2019 15:40

Momento di relax in casa Reggina in vista dei prossimi appuntamenti, le indicazioni da parte del dg Andrea Gianni

Momenti di pausa in casa Reggina, il club amaranto si gode il meritato riposo in vista della ripresa del campionato dove affronterà in trasferta la Cavese con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili consecutivi e provare ad allungare ulteriormente in classifica. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro anche per programmare il futuro, importanti dichiarazioni da parte del direttore generale Andrea Gianni intervistato da ‘La Gazzetta del Sud’. “Io e Massimo Taibi siamo sempre operativi, è stato un 2019 esaltante. Dobbiamo ringraziare il presidente Gallo perchè ci consente di lavorare nelle migliori condizioni”. Sul Sant’Agata: “presto arrivarà il dissequestro dei locali. Sulla Curva Nord stiamo rispettando la tabella di marcia, consentiremo fin da subito l’ingresso a circa 3000 ragazzi che consideriamo i tifosi del domani. Al momento sarà un’apertura parziale, dalla prossima stagione riattiveremo l’intero settore sperando di poterne usufruire in un’altra categoria…”.

