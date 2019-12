Reggina, ancora nuovi abbonamenti: il numero aggiornato delle tessere

30 Dicembre 2019 20:36

I tifosi della Reggina continuano a sottoscrivere abbonamenti, il numero aggiornato delle tessere vendute

La Reggina si gode qualche giorno di relax in vista della ripresa del campionato, gli amaranto saranno chiamati da un’altra trasferta, quella contro la Cavese dopo il rinvio della sfida contro il Francavilla. Nel frattempo la dirigenza non sta a guardare e ha chiuso il primo colpo della sessione invernale, ha da poco firmato infatti l’attaccante Sarao proveniente dal Cesena. Nel frattempo aumenta il numero degli abbonamenti. “Dalla riapertura della campagna abbonamenti, sono state sottoscritte 482 tessere che si aggiungono alle 5001 emesse nel precampionato. Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20. Il termine ultimo è fissato per mercoledì 22 gennaio 2020”.

