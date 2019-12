Reggina, Amoruso: “seguo sempre gli amaranto, hanno tutto per tornare grandi”

26 Dicembre 2019 11:11

Intervista al centravanti Nicola Amoruso: l’ex attaccante della Reggina ha svelato il segreto vincente per la promozione in Serie B

Il bomber della storica salvezza 2006/2007, quella degli 11 punti di penalizzazione. Nicola Amoruso è ancora nel cuore dei tifosi amaranto, osserva sempre con attenzione ciò che avviene intorno alla Reggina. L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista per il portale tuttoc.com, dove ha espresso il suo parere sulla squadra attuale: “seguo sempre la Reggina. Non mi aspettavo questo rendimento, soprattutto perché è un campionato veramente difficile, ma con questa capacità riesce sempre a fare la partita. Ha un grande presidente, un grande direttore come Taibi e un allenatore che conosce bene la categoria, come Toscano. Ci sono tutti gli ingredienti per tornare grande. Denis? E’ uno di carattere, figura importante per il gruppo. Diversi calciatori hanno giocato comunque ad alti livelli. Il torneo è molto competitivo, non bisogna riposare sugli allori ma lottare di partita in partita”.

