Reggina, l’allenatore Toscano esalta i calciatori: le ultime dopo la pausa ‘forzata’

20 Dicembre 2019 09:30

L’allenatore Mimmo Toscano analizza il momento della Reggina, riposo forzato dopo lo sciopero in Serie C

Turno di riposo per la Reggina come per tutte le squadre del campionato di Serie C, è stato confermato lo sciopero annunciato dal presidente Ghirelli. La squadra di Mimmo Toscano adesso avrà l’occasione di ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato, stagione veramente incredibile per la Reggina che è reduce da 11 vittorie consecutive, è imbattuta in campionato ed in casa ha sempre vinto. Ancora non è stata decisa la data di recupero e nel frattempo l’allenatore Toscano parla del momento amaranto come riporta ‘Il Corriere dello Sport’: “dico oggi più che mai che la squadra sta facendo numeri straordinari, la vittoria di Lentini è stata molto importante perchè ci ha permesso di allungare in classifica, un successo dedicato ai mille tifosi che ci hanno occompagnato e sostenuto contro la Sicula Leonzio, partite come questa sono difficili da affrontare e vincere. Ma ancora la strada è lunga, c’è il rischio di affrontare altre partite come quella di Lentini. Adesso abbiamo bisogno di riposare. Dobbiamo staccare la spina a questo punto perchè i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Dopo le vacanze faremo tutte le valutazioni del caso, staremo attenti ad analizzare il girone d’andata”.

