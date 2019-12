Reggina, l’agente di Sarao conferma tutto e svela: “In C, pochi come lui. A Catanzaro hanno sbagliato a mandarlo via…”

30 Dicembre 2019 11:15

Manuel Sarao è il primo obiettivo del calciomercato amaranto, lo conferma il suo agente Giovanni Tateo a ‘Buongiorno Reggina’

“Manuel Sarao sotto l’albero di Natale della Reggina? Sì. Sono in viaggio verso Cesena per definire gli ultimi dettagli, anche se è tutto fatto. Il 2 gli amaranto lo ufficializzeranno. Si tratta di un trasferimento definitivo con un anno e mezzo più un altro in caso di Serie B. Due anni e mezzo diciamo”. Con queste parole a ‘Buongiorno Reggina’, l’agente di Sarao Giovanni Tateo conferma l’imminente arrivo dell’attaccante in riva allo Stretto.

“Le sue caratteristiche? E’ anche molto mobile, non è la classica prima punta statica, è anche di movimento. E in Serie C ce ne sono pochi. Un po’ come Lukaku dell’Inter? Diciamo di sì. E’ l’ariete della situazione con alcuni movimenti da seconda punta. E’ al pieno della sua maturità”.

“Come si era trovato a Catanzaro? Bene, ma hanno sbagliato a mandarlo via. Non lo hanno trattenuto, ma ognuno fa le proprie scelte. L’anno dopo poi me lo avevano richiesto”.

