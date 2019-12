Reggina, l’agente di Denis: “Società seria e ambiente caloroso, ecco perché German ha scelto Reggio…”

10 Dicembre 2019 11:10

L’accoglienza a Reggio Calabria, la scelta di venire alla Reggina in estate e tanto altro: parla l’agente di German Denis

Un’accoglienza da star. Perché lui, in Serie C, è una star. German Denis è arrivato a Reggio Calabria con grande entusiasmo e i tifosi della Reggina gli hanno fatto capire sin da subito quanto lo ritengono importante. Lui ha contributo a portare ben 7 punti con le sue 5 reti, tra cui le doppiette con Picerno e Avellino ma soprattutto la realizzazione del pesantissimo rigore di domenica nel finale contro la Viterbese. In esclusiva per TuttoC ha parlato il suo agente, Lorenzo De Santis.

“Come si trova a Reggio? Sono stato tre giorni con German la settimana scorsa, sta molto bene e si è integrato benissimo nel gruppo. L’ambiente lo ha accolto alla grande e quello che tengo a sottolineare è il quadro di insieme. Il presidente è un imprenditore serio, appassionato, ambizioso che ha fatto una campagna acquisti molto importante, il direttore Taibi ha messo a disposizione del mister una grande squadra. Lo stesso Toscano è un martello, non rimani a caso l’unica squadra imbattuta. German ha firmato un biennale per essere protagonista ed è un punto di riferimento per i compagni calandosi con grande voglia ed umiltà in questo ambiente”.

“E’ normale che ci sia una sana competizione tra gli attaccanti, Denis ha giocato ad alti livelli ed ha un grande bagaglio di esperienza. Non ha paura di prendersi la squadra sulle spalle e battere un rigore importante come ieri. E’ diventato un punto di riferimento grazie alla sua umiltà“.

“German ha accettato Reggio per riportare la Reggina dove merita quindi vincere la Serie C quest’anno e fare sognare la città anche l’anno prossimo. La speranza è di poter fare grandi cose nei prossimi sei mesi e di poter essere molto importante per la Reggina anche nella prossima stagione”.

