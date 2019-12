Reggina A vs Reggina B, il resoconto della sgambata mattutina: 2-1 per i “blu” [FOTO]

22 Dicembre 2019 11:39

Cinquanta minuti, la durata della sgambata mattutina tra Reggina A e Reggina B al Granillo: questo il resoconto con formazioni e marcatori

Sgambata mattutina per gli amaranto. Davanti a circa 300 tifosi, si sono affrontate Reggina A e Reggina B per mettere minuti nelle gambe vista l’assenza del match con la Virtus Francavilla. I fatti ben noti degli ultimi giorni hanno fatto propendere la Lega Pro per la decisione di rinviare tutta la prima giornata di Serie C, che si recupererà il 22 di gennaio. 50 minuti è durata la partitella tra gli “amaranto e i “blu”. 2-1 il risultato con le reti di Denis e Bellomo per i blu e di Sounas per gli amaranto. Queste le formazioni.

Reggina amaranto: Farroni; Rechichi, Blondett, Magnavita; Mastour, Salandria, Sounas, Rubin; Rivas; Reginaldo, Domanico.

Reggina blu: Guarna; Loiacono, Gasparetto, Nemia; Rolando, De Rose, Bianchi, Paolucci; Bellomo; Corazza, Denis.

Non hanno preso parte alla sgambata i vari Bertoncini, Rossi, De Francesco, Marchi, Doumbia, Bresciani, Garufo.

