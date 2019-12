31 Dicembre 2019 10:04

Renzi: “il Reddito di Cittadinanza va cancellato, al Sud servono cantieri e non sussidi”

“Il reddito di cittadinanza va cancellato”. In un’intervista a ‘La Stampa’, Matteo Renzi boccia il sussicio: ”Al Sud servono investimenti e non assistenzialismo. Sul fronte giustizia, in Senato ci sono i numeri per cambiare la Bonafede“, conclude.

Valuta questo articolo